Матч между «Манчестер Сити» и «Брюгге» пройдет в Лиге чемпионов 29 января

Матч между «Манчестер Сити» и «Брюгге» пройдет в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Брюгге» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур

29 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)

Прямую трансляцию игры в Манчестере проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент сервиса можно смотреть по платной подписке).

В седьмом туре «Ман Сити» потерпел поражение от «ПСЖ» (2:4), а «Брюгге» — сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0).

В 7 матчах общего этапа «горожане» набрали 8 очков и занимают 25-е место, которое не позволяет попасть в плей-офф, у черно-синих — 11 очков и 20-я строчка.