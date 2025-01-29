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«Манчестер Сити» — «Брюгге»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Манчестер Сити» и «Брюгге» встретятся в Лиге чемпионов 29 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Манчестер Сити» и «Брюгге» встретятся в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января, на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Брюгге» также доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
29 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Брюгге

Прямую трансляцию игры в Манчестере ведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент кинотеатра можно смотреть при наличии подписки). Также сервис запускает перекличку всех матчей заключительного тура.

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В седьмом туре «Ман Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4) и с 8 очками пока идет вне зоны плей-офф. У «Брюгге» — 11 очков.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Манчестер Сити
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