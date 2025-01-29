«Манчестер Сити» — «Брюгге»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
«Манчестер Сити» и «Брюгге» встретятся в Лиге чемпионов 29 января
«Манчестер Сити» и «Брюгге» встретятся в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января, на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Брюгге» также доступны в матч-центре на нашем сайте.
Прямую трансляцию игры в Манчестере ведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент кинотеатра можно смотреть при наличии подписки). Также сервис запускает перекличку всех матчей заключительного тура.
В седьмом туре «Ман Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4) и с 8 очками пока идет вне зоны плей-офф. У «Брюгге» — 11 очков.
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