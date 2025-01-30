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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Брюгге» и сыграет в стыковом раунде Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» — «Брюгге».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» дома победил «Брюгге» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.

Победу «горожанам» принесли голы Матео Ковачича (53-я минута), Хоэля Ордоньеса (62-я) и Савио (77-я). У гостей отличился Рафаэль Оньедика (45-я).

«Манчестер Сити» (11 очков) занял 22-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и сыграет в стыковом раунде. «Брюгге» (11) замкнул топ-24 команд и тоже сыграет в 1/16 финала.

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января. Первые матчи стыкового раунда пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
29 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Брюгге
Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Манчестер Сити
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