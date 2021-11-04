«Манчестер Сити» одержал победу над «Брюгге»

«Манчестер Сити» победил «Брюгге» (4:1) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.

Голы забивали Фил Фоден, Рияд Махрез, Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. Гости забили благодаря автоголу Джона Стоунса.

«Сити» набрал девть очков и занимает первое место в группе А. У «Брюгге» четыре очка и третье место.

Лига чемпионов

Группа А

4-й тур

«Манчестер Сити» (Англия) — «Брюгге» (Бельгия) — 4:1 (1:1)

Голы: Фоден, 15 (1:0). Стоунс, 17 — в свои ворота (1:1). Махрез, 54 (2:1). Стерлинг, 72 (3:1). Габриэл Жезус, 90+2 (4:1).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 80), Ляпорт, Стоунс, Жоау Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва (Де Брейне, 75), Эрнандес, Махрез (Стерлинг, 68), Грилиш (Габриэл Жезус, 68), Фоден (Палмер, 80).

«Брюгге»: Миньоле, Соболь (Рикка, 73), Мехеле, Нсоки, Хендри, Клинтон Мата (ван дер Бремпт, 77), Формер, Ритс (Мбамба, 78), Фанакен, Де Кетеларе (Сова, 87), Ланг (Дост, 78).

Судья: Матеу Лаос (Испания).

3 ноября. Манчестер. Стадион «Этихад»