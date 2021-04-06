«Манчестер Сити» примет дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Р. Диаш, Канселу, Уокер, Родри, Фоуден, Гюндоган, Де Брейне, Б. Силва, Махрез.

«Боруссия» Д: Хитц, Морей, Геррейру, Аканджи, Джан, Хуммельс, Дахуд, Кнауфф, Беллингем, Ройс, Холанн.

Матч состоится сегодня, 6 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.