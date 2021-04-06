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«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд

20:58
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«Манчестер Сити» примет дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Р. Диаш, Канселу, Уокер, Родри, Фоуден, Гюндоган, Де Брейне, Б. Силва, Махрез.

«Боруссия» Д: Хитц, Морей, Геррейру, Аканджи, Джан, Хуммельс, Дахуд, Кнауфф, Беллингем, Ройс, Холанн.

Матч состоится сегодня, 6 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Манчестер Сити — Боруссия Д

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/fbl_match-manchester-siti-borussiya-d-331444/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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