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24 ноября 2025, 20:45

«Манчестер Сити» — «Байер»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Байер» сыграют в Лиге чемпионов 25 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» и «Байер» встретятся в 5-м туре общего этапа Лиге чемпионов во вторник, 25 ноября. Игра в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад» начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.
25 ноября 2025, 23:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
0:2
Байер

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Манчестере и всего дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Байер» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Игру в Манчестере в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стриминговый сервис также предлагает в отдельном окне перекличку интересных моментов вечерних матчей (с 23.00 мск).

&laquo;Челси&raquo; сыграет с &laquo;Барселоной&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов 25&nbsp;ноября.«Челси» — «Барселона», «Манчестер Сити» — «Байер»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

В четырех турах общего этапа «горожане» набрали 10 очков и занимают четвертое место в таблице, у леверкузенцев — 5 очков и 21-я строчка.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Манчестер Сити
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