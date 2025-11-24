«Манчестер Сити» и «Байер» сыграют в Лиге чемпионов 25 ноября

«Манчестер Сити» и «Байер» встретятся в 5-м туре общего этапа Лиге чемпионов во вторник, 25 ноября. Игра в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад» начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

25 ноября 2025, 23:00. Этихад (Манчестер)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Манчестере и всего дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Байер» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Игру в Манчестере в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стриминговый сервис также предлагает в отдельном окне перекличку интересных моментов вечерних матчей (с 23.00 мск).

В четырех турах общего этапа «горожане» набрали 10 очков и занимают четвертое место в таблице, у леверкузенцев — 5 очков и 21-я строчка.