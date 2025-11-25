«Манчестер Сити» и «Байер» сыграют в Лиге чемпионов 25 ноября

«Манчестер Сити» и «Байер» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 25 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями игры «Манчестер Сити» — «Байер» можно в матч-центре на нашем сайте.

Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

25 ноября 2025, 23:00. Этихад (Манчестер)

В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 4-м туре общего этапа ЛЧ небесно-голубые победили «Боруссию» Дортмунд со счетом 3:0. Команда из Леверкузена обыграла «Бенфику» — 1:0.