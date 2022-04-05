«Манчестер Сити» и «Атлетико» объявили составы на матч Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Атлетико» объявили составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоится сегодня, 5 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Аке, Кансело, Де Брейне, Родри, Гюндоган, Махрез, Стерлинг, Бернарду.

Запасные: Штеффен, Карсон, Хесус, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Фоден, Иган-Рили, Мбете.

«Атлетико»: Облок, Врсалько, Фелипе, Савич, Реинилдо, Лоди, Льоренте, Кондогбиа, Коке, Феликс, Гризман.

Запасные: Леком, Кристиан, Паул, Суарез, Корреа, Лемар, Васс, Кунья, Хермосо, Серрано, Камара.