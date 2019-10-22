Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Манчестер Сити» — «Аталанта»: Агуэро и Малиновский выйдут в основе

20:45
Теги:

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Аталанта». У хозяев с первых минут сыграет форвард Серхио Агуэро. У итальянцев в основе выйдет нападающий Руслан Малиновский.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Фернандинью, Родри, Менди — Гюндоган, Фоден, Де Брюйне — Махрез, Агуэро, Стерлинг.

«Аталанта»: Голлини — Толои, Джимсити, Масьелло — Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс — Иличич, Малиновский, Гомес.

Манчестер Сити — Аталанта

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир