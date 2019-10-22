Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Аталанта». У хозяев с первых минут сыграет форвард Серхио Агуэро. У итальянцев в основе выйдет нападающий Руслан Малиновский.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Фернандинью, Родри, Менди — Гюндоган, Фоден, Де Брюйне — Махрез, Агуэро, Стерлинг.

«Аталанта»: Голлини — Толои, Джимсити, Масьелло — Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс — Иличич, Малиновский, Гомес.

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