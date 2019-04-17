"Ман Сити" – "Тоттенхэм": впервые в истории ЛЧ пять мячей забили за 21 минуту

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" пять мячей забили за 21 минуту, что является рекордом, информирует GracenoteLive в Твиттере.
"Ман Сити" – "Тоттенхэм": первая игра, в которой в первом тайме дважды поменялась лидирующая команда. Сначала со счетом 2:1 вели "шпоры", а к 11-й минуте вперед вышли "горожане".
Ранее четыре гола забивали за 20 минут в матче ЛЧ "Дебрецен" – "Фиорентина" (3:4) в 2009 году.
Первая встреча между "Ман Сити" и "Тоттенхэмом" завершилась со счетом 1:0 в пользу "шпор".
4️⃣ - For the first time in Champions League history 4 goals are scored in the first 11 minutes of a match. The previous record was 20 minutes in a match between DVSC and Fiorentina in 2009. #MCITOT #cityspurs– Gracenote Live (@GracenoteLive) 17 апреля 2019 г.