"Ман Сити" – это команда, которая может забить и пять мячей". Прогноз Александра Мостового на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов

Во вторник и среду, 16 и 17 апреля, состоятся ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. "Ювентус" сыграет против "Аякса" в Италии, "Манчестер Юнайтед" приедет в гости к "Барселоне". "Ливерпуль" отправится в Португалию к "Порту", а "Манчестер Сити" примет на своем поле "Тоттенхэм". Свой прогноз на исход встреч дает бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.

В ответной встрече "Барселоны" и "МЮ" фаворитами считаются каталонцы. Коэффициент на их победу в БК "Лига Ставок" составляет 1,40. То есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1400 рублей. Для сравнения шансы на ничью оцениваются в 5,25, на победу "МЮ" – 7,50. Все коэффициенты указаны на исходы в основное время.

Тем не менее, Александр Мостовой считает, что легко победить у "Барселоны" не получится.

– В первой встрече "МЮ" показал довольно унылый футбол. "Барса" играла в своей привычной манере: держала мяч, искала свободные зоны. Так что Лионель Месси может в любой момент прорваться, отдать пас или забить. В гостях "Манчестеру" будет еще сложнее, но на руку манкунианцам играет психологический фактор. "МЮ" терять нечего. В голове игроков есть хороший урок противостояния с "ПСЖ": когда они побежали вперед и добились успеха (в 1/8 финала, проиграв дома со счетом 0:2 дома, "МЮ" одержал гостевую победу со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал. – Прим. "СЭ".) . У каталонцев многое зависит от Лионеля Месси. Для примера, в матче против "Уэски" не было Месси, Суареса и Ракитича, и это была совсем другая команда. Вот, что значит величие футболистов. "Барселона" тем не менее фаворит в ответной встрече. Матч закончится минимальной победой хозяев – 2:1.

В другом матче вторника коэффициент на победу "Юве" – 1,70, на ничью – 3,90, на победу "Аякса" – 5,00. Таким образом, поставив тысячу рублей на победу амстердамцев, можно заработать 5000. Мостовой предсказывает победу туринцев, но считает, что, как и в предыдущей встрече, легкой победы фавориту ждать не стоит.

– В 1/8 финала "Реал" так же был фаворитом, но "Аякс" сумел показать сильный футбол и пройти дальше. Команда у Эрика тен Хага молодая, играющая. Впрочем, "Юве" как раз и отличается тем, что умеет глушить этот задор, поэтому повторить чудо у амстердамцев вряд ли получится. В этом матче прогнозирую 2:0.

Интересный расклад коэффициентов на пару "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". Несмотря на победу "шпор" в первой встрече, фаворитом ответной встречи является команды Пепа Гвардьолы. Коэффициент на ее успех в БК "Лига Ставок" составляет 1,35, на ничью – 6,25, на победу "Тоттенхэма"– 7,75.

– Я предполагал, что "Тоттенхэм" дома не проиграет, и все же поражение "Сити" в первом матче было самым неожиданным результатом из всей четверки. Тем не менее "шпорам" будет очень трудно. У "Сити" больше шансов, как минимум, за счет класса игроков. У "горожан" было много моментов в первом матче. Не думаю, что команда Пепа Гвардьолы продолжит так же их транжирить . Другое дело, что стоит лондонцам забить один, и "Сити" срочно должен забивать три. Впрочем, эта команда способна забивать и три, и пять. Так что я ставлю на победу "Манчестер Сити" – 3:1.

"Верховой" матч ожидают и букмекеры. Коэффициент на Тотал больше 3 составляет 1,70, на Тотал меньше 3 – 2,10.

"Ливерпуль" без труда переиграл "Порту" в первом матче, а потому является фаворитом в ответной встрече. Коэффициент на победу англичан в БК "Лига Ставок" составляет 2,10. То есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2100 рублей. Для сравнения коэффициент на победу "Порту" – 3,60, на ничью – 3,50.

– Когда ты проигрываешь первую игру с таким счетом, нужно в ответной встрече как можно быстрее забить ответный гол, чтобы соперник занервничал. Если "Порту" сможет это сделать, то игра для "Ливерпуля" окажется нервной. Если первыми забьют "красные", то игра, по сути, закончится. Думаю, что встреча закончится вничью – 1:1, – считает Мостовой.