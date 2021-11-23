Семин считает, что «Мальме» представляет угрозу для «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом».

«Наша команда тоже выйдет на эту игру как на последний бой, все в равных условиях. «Мальме» представляет угрозу для «Зенита». Каждая команда в еврокубках представляет угрозу. Как вы думаете, «Буде-Глимт» представлял угрозу для «Ромы»? Конечно, результат в обоих матчах мы знаем. Так что здесь легких соперников не бывает», — сказал Семин «СЭ».

Матч состоится сегодня, 23 ноября, в Мальме на стадионе «Сведбанк». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальме» — 0 баллов и последняя строчка (4-я).