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Семин считает, что «Мальме» представляет угрозу для «Зенита»

«Мальме» — «Зенит»: прогноз Юрия Семина на матч Лиги чемпионов 23 ноября
10:05
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом».

«Наша команда тоже выйдет на эту игру как на последний бой, все в равных условиях. «Мальме» представляет угрозу для «Зенита». Каждая команда в еврокубках представляет угрозу. Как вы думаете, «Буде-Глимт» представлял угрозу для «Ромы»? Конечно, результат в обоих матчах мы знаем. Так что здесь легких соперников не бывает», — сказал Семин «СЭ».

Матч состоится сегодня, 23 ноября, в Мальме на стадионе «Сведбанк». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальме» — 0 баллов и последняя строчка (4-я).

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
23 ноября, 23:00
Зенит

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры