Семин считает, что «Мальме» представляет угрозу для «Зенита»
«Мальме» — «Зенит»: прогноз Юрия Семина на матч Лиги чемпионов 23 ноября
10:05
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом».
«Наша команда тоже выйдет на эту игру как на последний бой, все в равных условиях. «Мальме» представляет угрозу для «Зенита». Каждая команда в еврокубках представляет угрозу. Как вы думаете, «Буде-Глимт» представлял угрозу для «Ромы»? Конечно, результат в обоих матчах мы знаем. Так что здесь легких соперников не бывает», — сказал Семин «СЭ».
Матч состоится сегодня, 23 ноября, в Мальме на стадионе «Сведбанк». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.
«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальме» — 0 баллов и последняя строчка (4-я).
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