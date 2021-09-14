«Ювентус» в гостях забил три безответных мяча «Мальме»

«Ювентус» с крупным счетом победил «Мальме» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу туринского клуба. Причем все три гола были забиты уже в первом тайме.

В другом матче группы H «Челси» на счоем поле победил «Зенит» со счетом 1:0.

Лига чемпионов

Группа H. 1-й тур

«Мальме» (Швеция) — «Ювентус» (Италия) — 0:3 (0:3)

Голы: Алекс Сандру, 23 (0:1). Дибала, 45 — с пенальти (0:2). Мората, 45+1 (0:3).

«Мальме»: Диавара, Нильсен, Брорссон, Ахмедходжич, Кристиансен, Ракип (Налич, 60), Инносент (Нанаси, 75), Рикс (Ольссон, 76), Бергет, Чолак, Бирманчевич (Абубакари, 59).

«Ювентус» (Италия): Щенсны, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт (Ругани, 86), Рабьо, Локателли, Бентанкур (Маккенни, 68), Куадрадо (Кулушевски, 83), Мората (Кин, 69), Дибала (Рэмси, 82).

Предупреждения: Брорссон, 39. Нильсен, 43. де Лигт, 59.

Судья: Диаш (Португалия).

14 сентября. Мальме. Стадион «Сведбанк».