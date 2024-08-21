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Сегодня, 21:30

«Мальме» — «Спарта» Прага: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Мальме» сыграет с пражской «Спартой» в 4-м квалификационном раунде ЛЧ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ФК «Мальме».
Фото Global Look Press

«Мальме» сыграет с пражской «Спартой» в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в среду, 21 августа. Стартовый свисток на стадионе «Эледа» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
21 авг, 22:00. Eleda Stadion (Мальме)
Мальме
Спарта П

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по платной подписке.

Ответная игра состоится 27 августа, победитель противостояния выйдет в общий этап Лиги чемпионов.

В рамках отбора к ЛЧ «Мальме» победил «Клаксвик» (6:4 по сумме двух встреч) и ПАОК (6:5). «Спарта» обыграла «Шемрок Роверс» (6:2) и ФКСБ (4:3).

В предыдущий раз «Мальме» успешно преодолевал квалификацию ЛЧ в сезоне-2021/22. «Спарта» не играла в групповом этапе главного европейского клубного турнира с сезона-2005/06.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Мальме
ФК Спарта (Прага)
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