«Мальме» сыграет с пражской «Спартой» в 4-м квалификационном раунде ЛЧ

«Мальме» сыграет с пражской «Спартой» в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в среду, 21 августа. Стартовый свисток на стадионе «Эледа» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по платной подписке.

Ответная игра состоится 27 августа, победитель противостояния выйдет в общий этап Лиги чемпионов.

В рамках отбора к ЛЧ «Мальме» победил «Клаксвик» (6:4 по сумме двух встреч) и ПАОК (6:5). «Спарта» обыграла «Шемрок Роверс» (6:2) и ФКСБ (4:3).

В предыдущий раз «Мальме» успешно преодолевал квалификацию ЛЧ в сезоне-2021/22. «Спарта» не играла в групповом этапе главного европейского клубного турнира с сезона-2005/06.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры.