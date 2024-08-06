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Сегодня, 21:56

ПАОК сыграл вничью с «Мальме» в квалификации Лиги чемпионов, Чалов остался в запасе

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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ПАОК сыграл в результативную ничью в гостях с «Мальме» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:2.

У хозяев голы забили Понтус Янссон и Себастьян Нанаси. Гости ответили точными ударами Тайсона и Мади Камара.

Нападающий греческой команды Федор Чалов провел весь матч на скамейке запасных. Другой россиянин, Магомед Оздоев, сыграл все 90 минут и получил желтую карточку.

Ответная встреча противостояния состоится 13 августа в Салониках.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
06 авг, 20:00. Eleda Stadion (Мальме)
Мальме
2:2
ПАОК

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Мальме
ФК ПАОК
2
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