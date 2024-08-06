ПАОК сыграл вничью с «Мальме» в квалификации Лиги чемпионов, Чалов остался в запасе

ПАОК сыграл в результативную ничью в гостях с «Мальме» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:2.

У хозяев голы забили Понтус Янссон и Себастьян Нанаси. Гости ответили точными ударами Тайсона и Мади Камара.

Нападающий греческой команды Федор Чалов провел весь матч на скамейке запасных. Другой россиянин, Магомед Оздоев, сыграл все 90 минут и получил желтую карточку.

Ответная встреча противостояния состоится 13 августа в Салониках.