«Мальме» обыграл ХИК в отборочном турнире Лиги чемпионов
21:53
В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Мальме» победил ХИК (2:1).
В составе победителей отличились Антонио Чолак и Андреас Кристенсен. У гостей забил Роопе Риски. Ответный матч состоится 27 июля.
Лига чемпионов
Второй отборочный раунд
Первый матч
«Мальме» (Швеция) — ХИК (Финляндия) — 2:1 (1:0)
Голы: Чолак, 45+1, Кристиансен, 75 — Риски, 68
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю