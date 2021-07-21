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«Мальме» обыграл ХИК в отборочном турнире Лиги чемпионов

21:53
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В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Мальме» победил ХИК (2:1).

В составе победителей отличились Антонио Чолак и Андреас Кристенсен. У гостей забил Роопе Риски. Ответный матч состоится 27 июля.

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Первый матч

«Мальме» (Швеция) — ХИК (Финляндия) — 2:1 (1:0)

Голы: Чолак, 45+1, Кристиансен, 75 — Риски, 68

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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