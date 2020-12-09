Малком считает, что «Зениту» необходимо улучшать свою игру
05:37
Полузащитник «Зенита» Малком после поражения от «Боруссии» в матче 6-го тура Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команде нужно улучшать игру. По его мнению, сине-бело-голубые сыграли ниже своих возможностей.
— В Лиге чемпионов мы сыграли ниже своих возможностей, нам нужно меньше ошибаться и вообще больше работать над всеми компонентами игры, — цитирует пресс-служба УЕФА Малкома. — Однако это касается не только игры с «Боруссией» или еврокубков, точно так же улучшать свою игру «Зениту» нужно и в российских турнирах.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029464--zenit-vs-dortmund/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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