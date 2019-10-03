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Малком поделился фотографией из победной раздевалки «Зенита»

09:06
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Нападающий «Зенита» Малком в своем Instagram опубликовал фотографию из победной раздевалки петербургского клуба после матча с «Бенфикой» (3:1) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Мои поздравления, очень важная победа и три очка, — подписал фотографию Малком, который также на нем запечатлен.

Бразилец официально стал игроком «Зенита» 2 августа, дебютировал в составе клуба в матче с «Краснодаром» 3 августа, а через неделю в матче 5-го тура с «Динамо» он получил травму, после чего больше не выходил на поле.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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