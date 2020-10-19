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Малком не сыграет с «Брюгге»

12:07
Малком. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Малком. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (20 октября, Санкт-Петербург). 44-летний специалист сообшил, что нападающий Малком не поможет в этой игре сине-бело-голубым.

Ранее стало известно, что у 23-летнего бразильского форварда травма колена, которую он получил на одной из тренировок.

— Сыграет ли Малком? В строю ли все остальные?

— Малком не сыграет, не работает в общий группе. Дуглас дисквалифицирован. Остальные все готовятся. Есть небольшие проблемы, но, думаю, они решаемы. (Гоша Чернов)

В текущем сезоне Малком провел 11 матчей за питерцев, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Зенит — Брюгге

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