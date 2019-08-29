Малком надеется, что снова сможет забить «Лиону»
Новичок «Зенита», нападающий Малком после жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов отметил, что хочет забить в ворота «Лиона», информирует официальный сайт питерцев.
Ранее стало известно, что «Зенит» сыграет в группе G с «Бенфикой», «Лейпцигом» и «Лионом».
— Мне лично хочется скорее оказаться в строю, помочь команде и показать всем, на что мы способны, — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита». — Соперники сильны, но мы собираемся хорошо поработать: набирать очки на выезде и побеждать дома. И очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков.
Что могу сказать о «Лионе»? Мне везло всякий раз, когда доводилось играть против него — я забивал «Лиону» в каждом матче. Надеюсь, везение продолжится, и я сделаю это снова. Или кто-то из моих партнеров — для меня важнее всего командная победа и выход из группы.
Малком выступал за «Бордо» с 2016 по 2018 год.
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