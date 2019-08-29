Малком надеется, что снова сможет забить «Лиону»

Новичок «Зенита», нападающий Малком после жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов отметил, что хочет забить в ворота «Лиона», информирует официальный сайт питерцев.

Ранее стало известно, что «Зенит» сыграет в группе G с «Бенфикой», «Лейпцигом» и «Лионом».

— Мне лично хочется скорее оказаться в строю, помочь команде и показать всем, на что мы способны, — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита». — Соперники сильны, но мы собираемся хорошо поработать: набирать очки на выезде и побеждать дома. И очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков.

Что могу сказать о «Лионе»? Мне везло всякий раз, когда доводилось играть против него — я забивал «Лиону» в каждом матче. Надеюсь, везение продолжится, и я сделаю это снова. Или кто-то из моих партнеров — для меня важнее всего командная победа и выход из группы.

Малком выступал за «Бордо» с 2016 по 2018 год.

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020