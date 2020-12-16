Экс-тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов, с сентября возглавляющий болгарскую «Славию», прокомментировал неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов.

— Почему «Зенит» провалился в Европе?

— Ну, он и в золотые времена с Халком, Витселем лишь дважды вышел в плей-офф, при этом дальше 1/8 финала не продвинулся. А сегодня таких исполнителей в команде нет. Плюс атака однобокая.

— Без изюминки?

— Да. Очень уж много забросов на Дзюбу. Хотя Артем не деревянный, хорош не только вверху, но и внизу. Может принять мяч, сохранить, начать атаку. В комбинационном футболе чувствует себя органично, к тому же у «Зенита» техничные полузащитники. Что мешает разнообразить игру?

— Малком на фоне Халка — другая лига?

— Это правда. Достаточно сравнить количество голов и результативных передач. Да, в матче с «Уралом» Малком выделялся. Обыгрывал, обострял, придумывал «стеночки». Но в еврокубках себя вообще не проявил. Там защитники быстрее, мощнее, надежнее. Справлялись с бразильцем без особого труда. А Мусу помните?

— Еще бы!

— В РПЛ считался одним из лучших. Мог убежать, забить, отдать. А в «Лестер» приехал — и растворился. Вот это уровень нашего чемпионата. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Тарханова — здесь