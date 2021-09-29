Малком и Клаудиньо сами оплатили рейс из Бразилии в Россию, чтобы попасть на матч «Зенита» с «Челси»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» объяснил, что происходило во время перерыва на матчи сборных, когда он и Малком были вынуждены экстренно вернуться в Санкт-Петербург.

— Перед матчем с «Челси» была тяжелая ситуация. Расскажи, как ты узнал о том, что «Зенит» хочет тебя вернуть? И как вы с Малкомом на это отреагировали? — вопрос Клаудиньо.

— Мы сказали, что у нас контракт с «Зенитом», поэтому мы должны выполнять то, о чем нас просит клуб. Нас попросили вернуться, и мы сразу сделали это, потому что из-за ковидных правил могли пропустить важнейший матч в Лиге чемпионов. Я очень надеюсь, что эта ситуация никак не повлияет на наше с ним будущее в бразильской сборной. Мы ни в чем не виноваты.

— Вы сами оплатили самолет до Петербурга?

— Да, это был частный рейс. Нам нужно было как можно скорее вернуться в Россию, плюс мы сделали это из соображений безопасности.

— Общались с главным тренером сборной Бразилии — Тите? Как он на это отреагировал?

— Повторюсь, надеюсь, эта ситуация никому из нас не навредит. Играть за сборную и представлять свою страну — это моя мечта, мечта Малкома, мечта любого футболиста. Поэтому я рассчитываю продолжать делать свою работу в клубе на отлично, чтобы в будущем меня вновь вызвали в национальную команду.

— Как на тебя повлияло то, что изначально тебя все-таки дисквалифицировали? Или ты был уверен, что играть разрешат?

— Я был очень расстроен. Сначала не было определенности и уверенности, мне было страшно, что мы можем не поехать в Лондон и не поможем команде, а ведь мне так этого хотелось — выйти на поле против действующего победителя Лиги чемпионов. Вам не представить, каким счастливым я был, когда разрешение все же было получено! Слава богу, все закончилось хорошо.

В начале сентября ФИФА по просьбе Бразильской конфедерации футбола (CBF) запретила Малкому, Клаудиньо принимать участие в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (11 сентября) и игре 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси» (14 сентября). «Зенит» отпустил Малкома и Клаудиньо в сборную Бразилии, но позднее отозвал игроков, поскольку те не успевали пройти десятидневный карантин до игры с «Челси» в Лондоне. 11 сентября запрет футболистов на участие в играх с «Ахматом» и «Челси» был снят.

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