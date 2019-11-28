Мальчишка «дал пять» Месси перед матчем с «Боруссией». Видео

Забавный эпизод случился в подтрибунном помещении перед матчем Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Боруссией». Мальчишка, который должен был выйти на поле с игроком немецкого клуба, протянул руку лидеру каталонцев Лионелю Месси. Аргентинец позитивно отнесся к такому поступку и «дал пять».

This boy was never missing a chance to high-five Messi ? pic.twitter.com/VVFc4bebDm — 433 (@official433) November 27, 2019

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