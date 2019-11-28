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Мальчишка «дал пять» Месси перед матчем с «Боруссией». Видео

28 ноября 2019, 01:30
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Забавный эпизод случился в подтрибунном помещении перед матчем Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Боруссией». Мальчишка, который должен был выйти на поле с игроком немецкого клуба, протянул руку лидеру каталонцев Лионелю Месси. Аргентинец позитивно отнесся к такому поступку и «дал пять».

Барселона — Боруссия Д

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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