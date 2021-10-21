Малафеев: «Зенит» и «Ювентус» играли на равных»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев отметил, что матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионом с «Ювентусом» (0:1) прошел на равных.

«Трудно определить причину поражения, тем более в том матче, где игра была обоюдоострой и, по сути, даже равной, — цитирует ТАСС Малафеева. — «Зенит» очень интересно выглядит, особенно при атакующей паре игроков Малком — Клаудиньо, которые создали достаточно много острых моментов.

Благодаря домашней победе над «Мальме» у «Зенита» есть шанс попасть даже в плей-офф Лиги чемпионов, но, безусловно, не все так просто. Чтобы попасть в Лигу Европы, достаточно обыграть шведов. Что касается игры Крицюка, то он в целом играет так, как и должен играть. Он хорошо сыграл в начале второго тайма, когда не дал забить при игре 1 в 1, ну, а момент с пропущенным голом — вопрос больше к оборонительным действиям в целом».

«Зенит» занимает третье место в группе H (3 очка). Лидирует «Ювентус» (9), вторым идет «Челси» (6), замыкает таблицу «Мальме» (0).