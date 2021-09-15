Малафеев рассказал, что нужно сделать «Зениту», чтобы выйти из группы Лиги чемпионов

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» поражение «Зенита» в гостевом матче против «Челси» (0:1), который проходил в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Я назову эту игру достойной. Перед матчем я говорил, что может быть какой угодно результат, но для меня немаловажно было то, как «Зенит» проведет эту встречу. На мой личный взгляд, «Зенит» провел этот матч достойно. Да, может, «Челси» не до конца проявил свою мощь и силу, но тем не менее, «Зенит» имел моменты при игре на контратаках и неплохо разрушал атаки лондонцев — игру нашей команды и тактические действия со стороны Семака можно оценить с положительной точки зрения.

— На что этот «Зенит» может претендовать в своей группе?

— Трудно сказать, впереди еще игра с тем же «Челси», но уже в Петербурге. К тому же, матчи против «Ювентуса» и шведской команды «Мальме». Если «Ювентус» — это не менее мощный клуб, чем «Челси», то «Мальме» — это цепкая шведская команда, которая не будет легкой прогулкой для нас. Только полная самоотдача в каждом матче позволит надеяться на положительный результат и, в потенциале, на выход из группы, — сказал Малафеев «СЭ».

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге.