Малафеев: «Если бы после забитого пенальти у «Зенита» было минут 10-15, он бы дожал «Мальме»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился впечатлениями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

«До матча я предполагал, что «Мальме» забьет свой гол, но и «Зенит» способен забить столько, чтобы увезти три очка. Но в целом по игре и по всем моментам, которые возникали в течение 90 минут, наверное, данный результат действительно закономерен. Хотя есть ощущение, что если бы после забитого пенальти было бы минут 10-15, то «Зенит» дожал бы шведов и вполне мог одержать победу в этой игре.

Естественно я буду ожидать, что «Зенит» для начала пройдет стыковые матчи Лиги Европы, и уже после них продолжит свою еврокубковую весну на турнире, порадует болельщиков российского футбола», – приводит слова Малафеева ТАСС.

В матче «Мальме» – «Зенит» арбитр встречи назначил два пенальти в ворота шведской команды. На 52-й минуте 11-метровый удар не реализовал Артем Дзюба, а на 92-й минуте Ярослав Ракицкий забил единственный гол петербуржцев.

«Зенит» с 4 очками досрочно занял третье место в группе H и гарантировал себе участие в стыковых матчах Лиги Европы. «Челси» и «Ювентус» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.