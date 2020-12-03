Мактоминэй надеется на выездную победу над «Лейпцигом» и выход в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй оценил шансы команды на выход из группы после поражения от «ПСЖ» (1:3) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

— Мы знаем, что можем победить «Лейпциг», — приводит пресс-служба УЕФА слова Мактоминэя. — Мы уже один раз это сделали на своем поле. Надеюсь, что сможем повторить то же самое и в гостях.

Матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» состоится 8 декабря. У обеих команд, а также у «ПСЖ» в активе по 9 очков перед заключительным матчем группового турнира.