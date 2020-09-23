Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко в беседе с «СЭ» прокомментировал победу над ПАОКом в раунде плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА (2:1).

— Видно, что «Краснодар» сначала переживал. ПАОК выглядел очень уверенно, они были помобильнее и интереснее в первом тайме. Но потом краснодарцы выправили ситуацию, — заявил Деменко «СЭ». — Может быть, сказалось то, что давно не играли в Лиге Чемпионов, какая-то ответственность давит. Во втором тайме мы уже увидели совсем другой «Краснодар».

По раскладам счет 2:1 не очень. С одной стороны, победа важна, она придает сил и уверенности. Но счет слишком скользкий. Тем более именно в Греции «Краснодару» еще сложнее играть. Неспроста ПАОК выбил «Бенфику». Очень интересная команда. Сегодня только последние минут 20-25 «Краснодар» смог поддавить греков. (Сергей Федоров)