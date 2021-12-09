Максим Деменко: «Результат «Зенита» в Лиге чемпионов можно назвать положительным»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко после матча с «Челси» (3:3) оценил выступление команды в Лиге чемпионов.

«Сейчас тяжело бороться с такими грандами, как «Челси» и «Ювентус», — цитирует Деменко «Газета.Ru». — Но мы видели и сегодняшнюю игру, и первый матч с «Ювентусом» — «Зенит» может играть. Вот в решающих матчах есть проблемы у российских команд и, в частности, у «Зенита». То есть, когда ничего не давит, мы видим хорошую игру. Игроки очень быстро думают, быстро действуют. «Челси» — достаточно мобильная команда, и все равно «Зенит» демонстрирует, что может играть.

Именами соперников прикрываться не стоит. При всем уважении, у «Зенита» финансовая составляющая одна из лучших не только в России, но и среди многих клубов других стран. Конечно, он должен всегда играть и выходить из группы. Но, раз так вышло... Да, будут какие-то разборы этой ситуации руководителями. Но если брать групповой этап Лиги чемпионов, наверное, все-таки результат «Зенита» можно назвать положительным. Будем надеяться, что в Лиге Европы команда будет показывать свой класс".

«Зенит» занял третье место в группе и выступит в Лиге Европы.