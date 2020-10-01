Максим Деменко: «Отсутствие греческих болельщиков помогло «Краснодару», для города будет хорошо привезти «Реал» или «Ливерпуль»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко в беседе с «СЭ» прокомментировал победу над ПАОКом в гостевом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА (2:1). По его мнению, отсутствие греческих фанатов помогло российской команде.

— Первый тайм для «Краснодара» был тягучий. Хорошо, что хозяева особо моментов не создали, — заявил Деменко «СЭ». — На второй тайм наша команда вышла более уверенной. Мусаев выпустил Смольникова, это освежило игру, он потом и первый гол сделал. Отлично, что выиграли матч, это придаст уверенности. ПАОК — очень хорошая команда, они выбили сильную «Бенфику», поэтому и игра смотрелась немного настороженно, но в конце прорвало, мы увидели другой футбол. «Краснодар» заслуженно вышел в Лигу Чемпионов.

Отсутствие греческих болельщиков однозначно помогло «Краснодару». Эмоциональный подъем влияет на футболистов. Мы видели болельщиков ПАОКа, их огненную поддержку. Самое главное, что «Краснодар» вышел дальше, у нас будет три команды на групповом этапе. Для «Краснодара» это шаг вперед в развитии.

В любом случае, с первой корзины попадется хорошая команда. Для города было бы отлично привезти «Реал» или «Ливерпуль», но для тренера и команды хотелось бы кого-нибудь поменьше, чтобы можно было побороться. С другой стороны, именитые команды иногда допускают недооценку соперника. (Сергей Федоров)