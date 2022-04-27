Макманаман считает, что «Манчестер Сити» выйдет в финал Лиги чемпионов

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Стивен Макманаман считает, что «Манчестер Сити» выйдет в финал Лиги чемпионов. В первом матче 1/2 финала английская команда обыграла мадридцев (4:3).

«Я думаю, что «Сити» пройдет дальше. Верю в это. Им просто нужно быть немного более смекалистыми в контроле игры на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Макманамана.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.