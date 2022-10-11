«Маккаби» из Хайфы обыграл «Ювентус» и одержал первую победу в Лиге чемпионов с 2002 года

11 октября в Хайфе «Маккаби» одержал победу над «Ювентусом» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе «Маккаби» два гола на счету полузащитника Омера Ацили (7-я и 42-я минуты встречи). Для израильской команды эта победа в ЛЧ стала первой с 2002 года.

«Ювентус», который тренирует Массимилиано Аллегри, занимает третье место в турнирной таблице группы H с тремя очками. «Маккаби» располагается на четвертой строчке с тремя баллами.

25 октября «Маккаби» встретится с «ПСЖ» в ЛЧ, а «Ювентус» проведет матч с «Бенфикой».