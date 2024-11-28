Макаллистер признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Реал»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер признан лучшим игроком матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Реала» (2:0).

«На протяжении всего матча он совершал разумные ходы и эффективные разрезающие передачи, а его аккуратно выполненный голевой удар стал венцом успешной игры», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Ливерпуль» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Реал» с 6 очками располагается на 24-й строчке.