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22 февраля, 23:54

Махрез стал пятым африканцем, забившим 20 голов в Лиге чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Рияд Махрез.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез открыл счет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Этот гол стал 20-м для алжирца за все время выступлений в турнире. Футболист стал пятым представителем Африки в истории Лиги чемпионов, преодолевшим эту отметку.

Рекорд по голам в Лиге чемпионов среди африканских игроков принадлежит Мохамеду Салаху и Дидье Дрогба (оба — 44). Третье место занимает Самюэль Это'О (30), на четвертой строчке — Садио Мане (27).

Рияд Махрез
Лига чемпионов УЕФА
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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