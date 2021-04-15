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Махрез счастлив сыграть против «ПСЖ» в Лиге чемпионов

07:06

Форвард «Манчестер Сити» Рияд Махрез подвел итоги ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:1, 4:2- общий счет).

«Мы не так хорошо начали, но потом мы очень хорошо контролировали игру и заслужили, чтобы выиграть с большим количеством голов. Всегда есть давление во время исполнения пенальти, особенно в четвертьфинале Лиги чемпионов. Полуфинал с «ПСЖ» — особенное событие для меня, потому что я родился и вырос в Париже. Я счастлив сыграть против них», — приводит слова Махреза официальный сайт УЕФА.

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