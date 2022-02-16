Махрез прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов со «Спортингом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез прокомментировал победу над «Спортингом» (5:0) и сообщил, что считает «ПСЖ» фаворитом турнира.

«Это не было формальностью, это было непросто. Мы сделали игру комфортной для себя, мы сильно начали. Мы были решительны, эффективны, мы забивали, и это делает разницу.

Нашей целью является — выход в следующий этап, если мы смогли сделать это в первом матче — отлично. Мы забили 5 голов, так что нам нужно просто продолжать двигаться дальше», — цитирует Махреза Canal+ Sport Afrique.

Ответная игра состоится в Манчестере 9 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.