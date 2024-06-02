Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:43

Махачев пошутил на Хабибом, который пропустил финал Лиги чемпионов: «В следующем году полетишь»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец, чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев пошутил над своим тренером Хабибом Нурмагомедовым.

Хабиб не смог посетить финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» (2:0) из-за поединка Махачева турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Он опубликовал фото просмотра матча по телевизору с подписью «Ислам, спасибо».

«В следующем году полетишь — «Реал» каждый год в финале», — написал в своих соцсетях Махачев.

Махачев проведет титульный бой UFC в легком весе против американца Дастина Порье. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов УЕФА
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
0
Читайте также
Три фаната выбежали на поле во время финала ЛЧ в футболках «Mellstroy»
«Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Старожук орал, его игроки бунтовали, Тула забивала в свои и Нижний выжил в РПЛ. Что произошло в матче «Арсенал» - «Пари НН»
На Украине рассказали о критическом состоянии ДнепроГЭС
«Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: дата и материалы о бое за титул чемпиона UFC
«Motherfucker»? Махачев не вспыльчивый. Моя рука точно дошла бы до цели». Арман Царукян — интервью перед UFC 302
UFC 302 Махачев — Порье: началась прямая трансляция боев турнира
Чемпионский бой Махачев — Порье: Ислам досрочно победит Бриллианта? Онлайн-трансляция турнира UFC 302
UFC 302: расписание и результаты боев турнира Махачев — Порье
Тюлюлин: «Копылов победит Алмейду, он более техничный и подвижный»
Махачев — об инциденте с Порье: «Он извинился, но я все равно финиширую его»
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Вальверде: «Боруссия» действительно хорошо играла»
Терзич: «Боруссия» заслуживала большего, чем поражение со счетом 0:2»
«Боруссия» заработала в финале Лиги чемпионов больше победившего «Реала»
Карвахаль — о победе в финале Лиги чемпионов: «Хотелось бы легче выигрывать эти матчи»
Президент «Реала» Перес – о победе в Лиге чемпионов: «Мы достойны этого трофея, 15-го для нас»
«Реал» опять выиграл финал, позволив сопернику выглядеть лучше. Как это работает каждый раз?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хуммельс ответил на вопрос о своем будущем в «Боруссии»

Вратарь «Боруссии» Кобель: «Мы разочарованы, но это нормально после такой игры»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости