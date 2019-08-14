Магомед-Шапи Сулейманов: "Хочу передать привет всем тем, кто говорил, что "Порту" приговор для "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов после победы над "Порту" в ответном матче 3-го отборочного раунда с "Порту" (3:2) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов рассказал, как оформил дубль.

– Конечно, я счастлив. Хочу передать привет всем тем, кто говорил, что "Порту" приговор для нас, что мы их не пройдем и так далее, – сказал Сулеймано в интервью "Матч ТВ". – Какой смысл выходить на поле, если не верить в себя? Первый мяч я забил после быстрой контратаки, а во втором голе почти все так же, сместился под свою любимую левую и ударил.

При счете 3:0 верил в возможность "Краснодара", но понимал, что будет тяжело, так как "Порту" в любом случае не сдавался бы. Вы сами видели на сколько была нервной концовка, они смогли отыграть два мяча. Хочу сказать спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, мы пройдем и следующий раунд.

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