Магомед Оздоев: «Депая помню еще по «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

— Хорошая команда, — сказал Оздоев. — В нашей группе о фаворите сложно говорить, все команды примерно одинакового уровня, с каждой будет сложно играть. У «Лиона» есть хорошие игроки в линии атаки, многих знаю. Например, Мемфиса Депая помню еще по игре за «Манчестер Юнайтед». В «Лионе» собраны прекрасные игроки в каждой линии, они могут доставить нам много проблем. (Гоша Чернов)

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