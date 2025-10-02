Аклиуш: «Монако» терпел, но проявил характер в матче с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Монако» Магнес Аклиуш прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы счастливы и гордимся собой. Знали, что будет нелегко. «Манчестер Сити» — это одна из лучших команд мира. Мы терпели, но проявили характер. Боролись до конца и теперь очень рады», — приводит официальный сайт УЕФА слова Аклиуша.

«Манчестер Сити» с 4 очками занимает 8-е место в таблице общего этапа. «Монако» идет на 30-й строчке с 1 очком.

В 3-м туре «Манчестер Сити» сыграет с «Вильярреалом», а «Монако» встретится с «Тоттенхэмом».