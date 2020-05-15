Магия Зизу. Великий гол Зидана в финале Лиги чемпионов

15 мая 2002 года состоялся финала Лиги чемпионов. В решающем матче сошлись «Реал» и «Байер». Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1.

Позже французское издание France Football составило рейтинг лучших голов в истории Лиги чемпионов.

Первое место занял мяч, забитый Зинедином Зиданом в именно в этом финальном матче. Французский хавбек отличился в конце первого тайма, с лета пробив под перекладину ворот немцев и принеся испанской команде победу со счетом 2:1. Таким образом, «Реал» в 9-й раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов.