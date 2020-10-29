Люсьен Фавр: «Зенит» оборонялся вдевятером, но мы заслуженно победили"

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после победы в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов над «Зенитом» (2:0) отметил, что доволен игрой команды. Также он оценил выступление сине-бело-голубых.

— Мы хорошо контролировали игру, были терпеливы, и в итоге заслуженно победили, — сказал Фавр. — Мы старались больше использовать фланги, поэтому Санчо и Рейна смещались в центр. А «Зенит» оборонялся в девять человек. Но в итоге я доволен действиями команды.

— Кто из игроков «Зенита» вам понравился?

— Я посмотрел несколько игр, мне понравились три-четыре футболиста. Я считаю, что у «Зенита» много хороших исполнителей. Сложно назвать какого-то одного исполнителя.

— Вас не разочаровала игра «Зенита»?

— Нет. У «Зенита» не было шансов, потому что мы хорошо играли. Я смотрел матч «Зенита» с «Брюгге» и заметил, что российская команда хорошо играла и должна была побеждать. Мы сделали верные выводы. (Гоша Чернов)