Люсьен Фавр: «Все обсуждают «Барсу» с «Интером», никто не говорит про «Славию»

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Славии»? отметил результаты соперника с другими топ-командами группы.

— «Славия» сыграла вничью с «Барселоной» и «Интером», — цитирует пресс-служба УЕФА Фавра. — Мы знаем, что это крепкая команда. Все обсуждают «Барсу» с «Интером», никто не говорит про «Славию». Она выполняет большой объем беговой работы, 132 километра за матч, и играет очень агрессивно.

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