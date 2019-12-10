Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Люсьен Фавр: «Все обсуждают «Барсу» с «Интером», никто не говорит про «Славию»

04:46

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Славии»? отметил результаты соперника с другими топ-командами группы.

— «Славия» сыграла вничью с «Барселоной» и «Интером», — цитирует пресс-служба УЕФА Фавра. — Мы знаем, что это крепкая команда. Все обсуждают «Барсу» с «Интером», никто не говорит про «Славию». Она выполняет большой объем беговой работы, 132 километра за матч, и играет очень агрессивно.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027115/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир