Люсьен Фавр: «Все обсуждают «Барсу» с «Интером», никто не говорит про «Славию»
04:46
Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Славии»? отметил результаты соперника с другими топ-командами группы.
— «Славия» сыграла вничью с «Барселоной» и «Интером», — цитирует пресс-служба УЕФА Фавра. — Мы знаем, что это крепкая команда. Все обсуждают «Барсу» с «Интером», никто не говорит про «Славию». Она выполняет большой объем беговой работы, 132 километра за матч, и играет очень агрессивно.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027115/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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