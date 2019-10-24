Люсьен Фавр: «У «Боруссии» трудная группа, но мы все еще можем из нее выйти»

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Интера» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (0:2) отметил, что команда играла хорошо в целом.

— Мы хорошо играли. Первый тайм получился солидным, — цитирует пресс-служба УЕФА Фавра. — Жаль, что пропустили. В остальном тайм удался. У нас было не так много моментов, но в целом играли мы хорошо. Мы терпеливо ждали своего шанса и не давали сопернику возможностей для контратак. У нас был один стопроцентный момент, которым мы должны были распорядиться лучше.

Мы уступали в счете к перерыву, затем имели несколько хороших возможностей, пока они не забили второй мяч. Мы должны были лучше распорядиться своими моментами. Компактная игра была частью нашего плана. Мы хотели сыграть так и надавить на соперника в нужные моменты. Нельзя рассчитывать на десять голевых моментов в матче с такой командой. У нас трудная группа, но мы все еще можем из нее выйти.

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