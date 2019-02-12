Люсьен Фавр: "Тоттенхэм" идет третьим в чемпионате Англии, это говорит о многом"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр - о матче с "Тоттенхэмом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Загаду постепенно набирает форму, но пока он сыграл лишь 60 минут за молодежную команду. Посмотрим, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - То, что мы пропускаем мячи, не имеет отношения к агрессивности. Перед такими матчами надо придерживаться своих сильных качеств. "Тоттенхэм" идет в чемпионате Англии на третьем месте, что говорит о многом. Будет сложно. Мы концентрируемся на завтрашнем матче, а уже потом на бундеслиге. За "Тоттенхэм" не сыграют Кейн и Алли, пропустят матч и некоторые наши футболисты. Давайте, не будем говорить о тех, кого сейчас нет.

Матч "Тоттенхэм" - "Боруссия" состоится 13 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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