Люсьен Фавр: «На мой взгляд, «Зенит» не должен был проигрывать «Брюгге»

Главный тренер «Боруссии» из Дортмунда Люсьен Фавр оценил силу «Зенита» в преддверии матча команд в Лиге чемпионов.

«На мой взгляд, «Зенит» не должен был проигрывать «Брюгге», - цитирует тренера пресс-служба дортмундцев. — Они упустили много моментов. Это показывает, насколько это опасный соперник.

Игра Санчо? У каждого футболиста случаются неудачные отрезки. Летом очень много говорили о его судьбе, что тоже могло сказаться. Ни один спортсмен не способен поддерживать идеальную форму на протяжении всего сезона. Это нужно понимать.

У нас сейчас сложный график. Но мы готовились к этому. Надеюсь, футболисты выдержат такую нагрузку».