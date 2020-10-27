Люсьен Фавр: «На мой взгляд, «Зенит» не должен был проигрывать «Брюгге»
18:14
Главный тренер «Боруссии» из Дортмунда Люсьен Фавр оценил силу «Зенита» в преддверии матча команд в Лиге чемпионов.
«На мой взгляд, «Зенит» не должен был проигрывать «Брюгге», - цитирует тренера пресс-служба дортмундцев. — Они упустили много моментов. Это показывает, насколько это опасный соперник.
Игра Санчо? У каждого футболиста случаются неудачные отрезки. Летом очень много говорили о его судьбе, что тоже могло сказаться. Ни один спортсмен не способен поддерживать идеальную форму на протяжении всего сезона. Это нужно понимать.
У нас сейчас сложный график. Но мы готовились к этому. Надеюсь, футболисты выдержат такую нагрузку».
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