Люсьен Фавр: «Мы должны оставаться оптимистами, несмотря на необязательный пропущенный гол»

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).

— Эмре Джан отлично сыграл, как и вся команда, — приводит слова Фавра официальный сайт УЕФА. — Мы очень дисциплинировано действовали в защите. У нас были лучшие шансы в первом тайме, и мы забили свои голы после перерыва.

Мы должны оставаться оптимистами, несмотря на совсем не обязательный пропущенный гол. Было важно, как команда отреагировала после гола Неймара. Ребята шли вперед и хотели забить второй.

Ключевой фактор для нас — хорошая защита. Мы знаем, что у нас всегда есть решения в атаке. А вот умная защита — это крайне важно.

Холанн хорошо защищался в структуре команды, нам это тоже помогло. С ним мы можем играть через длинные забросы или использовать его умение зацепиться за мяч. При втором голе был отличный пас от Рейны, и Холанн хорошо перемещался, чтобы быть в состоянии получить этот мяч.