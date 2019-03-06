Люсьен Фавр: "Главное поражение "Боруссия" потерпела еще в первом матче"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр​ после поражения от "Тоттенхэма" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что главное поражение команда потерпела в первой встрече (0:3).

– Сегодня мы проиграли 0:1, но главное поражение мы потерпели еще в первом матче 0:3, что, на мой взгляд, было совсем необязательно, – цитирует официальный сайт УЕФА Фавра. – После такого просто быть уже не могло. Сегодня я мало, что могу предъявить команде. Болельщики нас поддерживали до конца. Просто этого не хватило.

У нас было много опасных моментов в первом тайме и парочка во втором. После пропущенного мяча мы продолжали играть смело. Сегодня нам просто не удалось забить.