Люсьен Фавр: "Главное поражение "Боруссия" потерпела еще в первом матче"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр после поражения от "Тоттенхэма" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что главное поражение команда потерпела в первой встрече (0:3).
– Сегодня мы проиграли 0:1, но главное поражение мы потерпели еще в первом матче 0:3, что, на мой взгляд, было совсем необязательно, – цитирует официальный сайт УЕФА Фавра. – После такого просто быть уже не могло. Сегодня я мало, что могу предъявить команде. Болельщики нас поддерживали до конца. Просто этого не хватило.
У нас было много опасных моментов в первом тайме и парочка во втором. После пропущенного мяча мы продолжали играть смело. Сегодня нам просто не удалось забить.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026860/index.html