Люсьен Фавр: «Это была сумасшедшая игра»
04:39
Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр после победы над «Славией» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1) отметил командную игру. Победа позволила дортмундцам выйти в плей-офф.
— Мы выиграли этот матч все вместе, без каких-либо исключений, — цитирует пресс-служба УЕФА Фавра. — Это была сумасшедшая игра. Нам нужна была победа, и мы добыли ее. Было очень сложно, ведь соперники прекрасно действовали и могли вести в счете 2:0 или даже 3:0. Но в итоге мы все же победили.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027115/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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