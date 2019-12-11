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Люсьен Фавр: «Это была сумасшедшая игра»

04:39
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Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр после победы над «Славией» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1) отметил командную игру. Победа позволила дортмундцам выйти в плей-офф.

— Мы выиграли этот матч все вместе, без каких-либо исключений, — цитирует пресс-служба УЕФА Фавра. — Это была сумасшедшая игра. Нам нужна была победа, и мы добыли ее. Было очень сложно, ведь соперники прекрасно действовали и могли вести в счете 2:0 или даже 3:0. Но в итоге мы все же победили.

Боруссия Д — Славия Пр

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027115/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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