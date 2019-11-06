Люсьен Фавр: «Если бы пропустили третий, пришлось бы совсем туго»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после победы над «Интером»? в 4-м туре Лиги чемпионов (3:2) отметил, что первый тайм не был плохим. Миланская команда после первой половины выигрывала со счетом 2:0.

— Первый тайм не был плохим. У нас были моменты, но мы дважды пропустили, — цитирует пресс-служба УЕФА Фавра. — Если бы пропустили третий, пришлось бы совсем туго. Мы перешли на суператакующий футбол после перерыва и старались не допускать контратак. Это был сумасшедший матч, который проходил в высоком темпе и подарил незабываемое зрелище.

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